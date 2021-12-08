Неклиновский район, Ростовская область, , 14:37 — REGNUM Сотрудники ФСБ проводят обыски в детском лагере «Красный Десант» в Ростовской области. По некоторым данным, в поле зрения правоохранителей попал руководитель пансионата.

Летний лагерь Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР

Силовики изымают документы в рамках проверки информации о краже бюджетных средств, выделенных на путёвки для детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.

ИА REGNUM не располагает официальным подтверждением или опровержением данной информации.

Санаторий «Красный десант» расположен на побережье Азовского моря в селе Красный Десант, расположенный в 15 км от Таганрога. В летний период в смену летний лагерь принимает 750 детей в возрасте от семи до 17 лет, в зимний период — 500 человек.