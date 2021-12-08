Москва, , 14:35 — REGNUM На рост товарооборота Китая и России повлияла также и динамика мировых цен в условиях глобальной инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил профессор ВШЭ Сергей Цыплаков. Так он прокомментировал информацию о том, что объём торговли России и Китая с января по ноябрь 2021 года составил 130,428 млрд долларов.

Флаги России и Китая Minsvyaz.ru

«Не стоит особенно обольщаться высокими приростами стоимостных показателей, — сказал Цыплаков. — На них сильно повлияла динамика мировых цен в условиях глобальной инфляционной волны. С одной стороны, такая ситуация как бы выгодна для части крупных российских экспортеров, поставляющих в Китай нефть, уголь, природный газ, железную руду и прочее. С другой — надо отдавать себе отчет в том, что повышение цен в отраслях downstream (добыча, переработка и сбыт нефтепродуктов — прим. ИА REGNUM) в конечном счете приведет к повышению цен и в отраслях, производящих конечную продукцию. Сейчас мы можем наблюдать, как данная тенденция отражается на цене импортируемых китайских товаров как потребительского, так и производственного назначения. Цены на них растут, что, понятно, никого не радует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыплаков рассказал, каким был уходящий 2021 год для российско-китайской торговли.

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