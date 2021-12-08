Москва, 8 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Вопрос роста цен на бензин является предметом пристального внимания правительства, но в Кремле фиксируют факт повышения цен в некоторых регионах. Об этом 8 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Действительно, динамика повышения стоимости есть в некоторых регионах. Это всё предмет пристального внимания правительства», — сказал Песков.

По его словам, именно правительство контролирует работу демпферного механизма, поэтому за комментариями по этой теме он рекомендовал обращаться туда.

По данным Росстата, за последнюю неделю ноября средние потребительские цены на бензин выросли на семь копеек и составили 49,69 рублей за литр. Рост цен отмечен в 46 регионах России.

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