Афины , 8 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в среду, 8 декабря, греческий премьер-министр Кирьякос Мицотакис поставил перед собой цель восстановить теплоту в греко-российских отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис в интервью радио SKAI 7 декабря.

Mil.ru Россия и Греция

Варвициотис также напомнил про свой собственный визит в Москву на прошлой неделе во главе правительственной делегации Греции, которая подписала Протокол о сотрудничестве и ряд соглашений об углублении экономического сотрудничества между Россией и Грецией.

«Мы надеемся, что встреча в среду станет сигналом об этом сближении, которое, однако, не изменит ключевых особенностей внешней политики Греции, а именно нашего участия в ЕС и НАТО», — сказал замминистра.

Касаясь энергетического сектора, он сказал, что Россия является надежным, а также самым важным поставщиком природного газа в Грецию. «Чего мы хотим: во-первых, чтобы эти поставки газа продолжались беспрепятственно и, во-вторых, чтобы они осуществлялись по более низким ценам», — добавил Варвициотис.