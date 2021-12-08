Москва, , 14:33 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о сроках выплаты компенсационных вознаграждений присяжным заседателям, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

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Выплата будет незначительной, если присяжный нигде не работает, но в случае если человек работает, он сохранит свой уровень зарплаты, отметил замглавы Минюста Андрей Логинов в ходе обсуждения.

Сейчас перечисление присяжным заседателям компенсационных вознаграждений занимает длительное время — от одного до пяти месяцев. Законодатели для ускорения выплат хотят дать правительству РФ право постановлением определять эти сроки, тем более, что порядок выплаты компенсационного вознаграждения, в том числе срок, законодательством Российской Федерации не установлены.

За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период.

При этом нормы Трудового кодекса РФ не предусматривают обязанность работодателя сохранять за работником на период исполнения обязанностей присяжного заседателя его заработок, возлагая обязанность по обеспечению работника соответствующей компенсацией на государственные органы.

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