Москва, , 14:33 — REGNUM Товарооборот России и Китая уверенно рос всю вторую половину 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил профессор ВШЭ Сергей Цыплаков.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Итоги российско-китайской торговли за период января-ноября 2021 года были вполне ожидаемыми, — сказал он. — Всю вторую половину года товарооборот уверенно рос. В последние месяцы динамика роста усилилась. Еще в июле в интервью ИА REGNUM я прогнозировал, что российско-китайская торговля в текущем году выйдет на рубеж в 140 млрд долларов. Этот прогноз оправдывается. Обращает на себя внимание и то, что темпы роста китайского импорта из России по итогам 11 месяцев оказались выше, чем средние темпы всего импорта, — соответственно 35,5% и 31,4%. Можно сказать, что в целом для российско-китайской торговли год был успешным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, торговля между Россией и Китаем полностью восстановилась и начала расти.

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