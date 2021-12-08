Краснодар, , 14:32 — REGNUM Рассмотрение дела о дисквалификации мэра Геленджика Алексея Богодистова отложено до 15 декабря, решение 8 декабря принял Краснодарский краевой суд.

Краснодарский краевой суд Kraevoi.krd.sudrf.ru

Краевой суд сегодня, 8 декабря, должен был рассмотреть жалобу Богородистова на ранее принятое решение городского суда Геленджика о дисквалификации мэра на год. Как сообщил в соцсетях сам Богодистов, решение о переносе заседания было принято из-за поступившего в суд возражения прокуратуры Геленджика. Суд планирует ознакомить с документом всех участников процесса.

«Наша позиция неизменна — оснований для принятия решения о дисквалификации нет. Администрация всегда действовала и будет действовать в рамках норм права», — написал Богородистов.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление о дисквалификации главы администрации города-курорта на срок в один год за невыполнение требований прокуратуры об устранении нарушений горсуд Геленджика вынес 28 октября. Тогда же Богородистов заявил о несогласии в решением судебной инстанции.

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