Краснодар, 8 декабря 2021, 14:32 — REGNUM Рассмотрение дела о дисквалификации мэра Геленджика Алексея Богодистова отложено до 15 декабря, решение 8 декабря принял Краснодарский краевой суд.
Краевой суд сегодня, 8 декабря, должен был рассмотреть жалобу Богородистова на ранее принятое решение городского суда Геленджика о дисквалификации мэра на год. Как сообщил в соцсетях сам Богодистов, решение о переносе заседания было принято из-за поступившего в суд возражения прокуратуры Геленджика. Суд планирует ознакомить с документом всех участников процесса.
Как сообщало ИА REGNUM, постановление о дисквалификации главы администрации города-курорта на срок в один год за невыполнение требований прокуратуры об устранении нарушений горсуд Геленджика вынес 28 октября. Тогда же Богородистов заявил о несогласии в решением судебной инстанции.
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