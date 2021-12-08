Ульяновск, , 14:32 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на XIII бизнес-форуме «Деловой климат в России» предложил новые меры поддержки для предпринимателей региона. Они разделены на «два блока» — стимулирующие и компенсационные, сообщает глава региона на своей странице в «Фейсбуке».

Алексей Русских Ulgov.ru

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Губернатор в ходе выступления на форуме особое внимание уделил государственной поддержки бизнеса. По его словам, от «безусловных мер» в виде льгот, которые использовались ранее, нужно переходить «к политике государственных стимулирующих мер». Глава региона подчеркнул, что такой подход поддержало общественное объединение предпринимателей «Опора России», что важно для Ульяновской области.

«На такую работу сейчас ориентируется и федеральное правительство. Все меры поддержки для бизнеса будут способствовать реализации задач, которые мы определили приоритетами развития региона, а также станут надёжной платформой взаимодействия власти и бизнеса», — сказал Алексей Русских.

В своём выступлении он выделил «два крупных блока» в рамках предлагаемых новых мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП): стимулирующие и компенсационные меры.

Стимулирующие меры поддержки он оценил как «государственные инвестиции в бизнес», на что в ближайшее время будет выделено, как минимум, 200 млн рублей. Речь идёт о поддержке занятости, легализации труда и зарплаты, обновлении фондов, росте производительности, инвестиционных вложениях.

Губернатор отметил, что в 2022 году МСП смогут получать субсидии (трёхкратный МРОТ) на вновь созданные рабочие места, до 70% им будут компенсировать взнос по лизингу оборудования (не более 2 млн рублей), выдавать займы по 3% на закупку оборудования и спецтехники. Также правительство расширит для предпринимателей возможности применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль.

Расходы на компенсационные меры оценили в 50 млн рублей. Они включают поддержку субъектов МСП тех видов экономической деятельности, на которые будут устанавливаться областные ограничения. Планируется возмещать 50% расходов на коммунальные платежи и аренду за период действия ограничений. Данная норма станет обязательной.

«Вводя такие меры поддержки, мы вправе рассчитывать на принципиальность предпринимателей в части соблюдения установленных мер безопасности. Поэтому обязательным условием получения мер поддержки станет отсутствие зафиксированных нарушений в части соблюдения ограничительных мер», — предупредил губернатор.

Документы, предусматривающие введение новых мер поддержки бизнеса, будут разработаны в декабре 2021 года.