Москва, , 14:37 — REGNUM Качество лечения глазных болезней в России сопоставимо с тем, как обстоят дела в ведущих странах мира. Об этом 8 декабря заявил главный врач ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России Николай Соболев на конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Соболев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Причем зачастую качество лечения в России оказывается даже лучше, чем в США, Евросоюзе или Японии.

«Сегодня уровень офтальмологии в России, Европе, США, Японии существенно не отличается. Сделать качественную операцию в России можно на более высоком уровне и быстрее, чем где-то в Норвегии», — сказал Соболев.

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