Уфа, , 14:37 — REGNUM Доложить о возможном нарушении прав перевозчиков в Башкирии поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин руководителю республиканского следственного управления СК России Денису Чернятьеву. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

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В СМИ было опубликовано обращение к главе Следственного комитета представителей ассоциации перевозчиков из Башкирии о препятствовании их предпринимательской деятельности.

По мнению заявителей, «местные власти препятствуют их законной предпринимательской деятельности и выдавливают частных перевозчиков из отрасли, чтобы освободить маршруты для государственного предприятия».

По данному факту следователи Башкирии проводят проверку.

«Первым заместителем руководителя управления Лагацким Е.В. осуществлен личный прием индивидуального предпринимателя», — говорится в сообщении пресс-службы.