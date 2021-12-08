Иркутск, , 14:29 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 декабря ночью местами по области сохранится усиление северо-западного, юго-западного ветра 15−20 м/с, снег, метели. На дорогах снежный накат.

Метель на дороге Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Днем порывы ветра будут местами 14 м/с, температура ночью будет от 12 °C до 17 °C (при прояснении — 22,-27°С), днём будет не холоднее — 13 °C (при облачной погоде — 18,-23°С), на севере Катангского района ночью — 32.-37°С, днем — 24.-29°С.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупреждали о существенном ухудшении погодных условий 1 декабря.

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