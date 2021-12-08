Сочи, Краснодарский край, , 14:29 — REGNUM Греция и Россия практически достигли предпандемийного объёма совместной торговли. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Греция

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«И сегодня наши отношения развиваются весьма позитивно. Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли где-то в объёме 35%, то в этом году роста 56% — мы практически достигли предпандемийного уровня», — заявил Путин.