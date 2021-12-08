Санта-Моника, США, 8 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Южнокорейская группа BTS забрала три трофея на «People's Choice Awards», состоявшейся 7 декабря в Сант-Монике. Об этом сообщает Yonhap News.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Согласно опубликованным данным, бойз-бенд был удостоен награды «Группа года», «Песня года» (композиция «Butter») и «Видеоклип года» (композиция «Butter»).

Известно, что основными конкурентами южнокорейской группы за данные награды стали известные голливудские звезды, такие как Coldplay, Dan + Shay, Jonas Brothers и Maroon 5.

Между тем южнокорейский сериал «Игра в кальмара», вышедший на Netflix и покоривший интернет, выиграл в номинации"Чудесный сериал 2021 года».

«People's Choice Awards» — американская премия, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Вручается ежегодно, начиная с 1975 года.