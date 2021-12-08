Магас, 8 декабря 2021, 14:29 — REGNUM В Ингушетии по факту инцидента с обстрелом микроавтобуса с находившимися в нем детьми и избиением его водителя возбуждено уголовное дело, сообщили 8 декабря в пресс-службе прокуратуры по региону. Контроль за расследованием преступления взял на себя прокурор Ингушетии.

Патроны
Патроны
Ken

«По данному факту следственным отделом ОМВД России по Назрановскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Напомним, 7 декабря 2021 года в селении Экажево группа людей напала на микроавтобус «Ford Transit», принадлежавший местному жителю, который занимался частным извозом. Они обстреляли автомашину и выволокли из нее водителя, избив его. В настоящее время мужчина после оказания помощи врачами лечится амбулаторно. Дети, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: СК начал проверку по факту обстрела школьного автобуса в Ингушетии