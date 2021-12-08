Магас, , 14:29 — REGNUM В Ингушетии по факту инцидента с обстрелом микроавтобуса с находившимися в нем детьми и избиением его водителя возбуждено уголовное дело, сообщили 8 декабря в пресс-службе прокуратуры по региону. Контроль за расследованием преступления взял на себя прокурор Ингушетии.

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«По данному факту следственным отделом ОМВД России по Назрановскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Напомним, 7 декабря 2021 года в селении Экажево группа людей напала на микроавтобус «Ford Transit», принадлежавший местному жителю, который занимался частным извозом. Они обстреляли автомашину и выволокли из нее водителя, избив его. В настоящее время мужчина после оказания помощи врачами лечится амбулаторно. Дети, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.

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