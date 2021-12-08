Кито, , 14:26 — REGNUM Парламент Эквадора принял решение призвать президента страны Гильермо Лассо объяснить на пленарном заседании его предполагаемые связи с налоговыми гаванями, о которых говорится в «досье Пандоры». Об этом пишет Prensa Latina.

Гильермо Лассо (сс) Samurai Juan

Предложение, представленное законодателем от Партии левых демократов Алехандро Харамильо, требовало поддержки 70 членов парламента и набрало 82 голоса «за» при 33 голосах «против» и 20 воздержавшихся.

«Нет никаких общественных волнений, однако мы сказали, что президент должен прийти в Национальную Ассамблею, чтобы дать ответы Эквадору, эквадорцам. <…> Он должен прийти на пленарное заседание Национальной ассамблеи, потому что все еще есть сомнения, и он может прояснить их», — сказал Харамильо, представляя своё предложение.

Предлагаемая резолюция состоит из трех статей, в центре которых — уведомление высокопоставленному лицу, а также предписание главе Счётной палаты, Генеральной прокуратуре, Управлению банков, Службе внутренних доходов и Отделу финансового и экономического анализа проверить счета, корпоративные активы, имущество и налоговые декларации Лассо, связанные с «досье Пандоры».

В третьем пункте указывается, что отчет и досье, подготовленные Комиссией по конституционным гарантиям, должны быть направлены в эти же органы, чтобы они могли инициировать соответствующие действия, если это необходимо, в рамках своих полномочий, и направить ход расследования председателю законодательного органа Гуадалупе Льори в течение 30 дней.