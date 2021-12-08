Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM В канун Нового года по центральным улицам Ростова-на-Дону будет курсировать праздничный трамвайный вагон. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Новогодний трамвай Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Курсировать платформа будет 29 и 30 декабря с 11:00 до 16:00 по центральным улицам города. Поздравят жителей города с праздником Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи», — написал Логвиненко в Instagram.

Акция «Новогодний трамвай» проходит в Ростове-на-Дону не первый год. Трамвай украшают гирляндами, ветками ели и сосны, новогодними игрушками. Вагон будет курсировать по маршруту ДК «Лендворец» — проспект Театральный — станция «Ростов Главный».