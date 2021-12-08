Рыбинск, Ярославская область, , 15:44 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области суд обязал госпредприятие «Северный водоканал» обеспечить нормативную очистку сточных вод к зиме следующего года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Рыбинского городского суда.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что «Северный водоканал» сбрасывает в Волгу недоочищенные стоки. Иск к предприятию был предъявлен ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой, которая просила до 1 сентября 2022 года обеспечить очистку воды согласно всем нормам. Ответчик же попросил об отсрочке и суд решил обязать фирму устранить нарушения до 1 марта 2023 года.

Новый иск был рассмотрен судом 30 ноября 2021 года — в нём природоохранная прокуратура потребовала обеспечить нормативную очистку сточных вод до 1 декабря 2022 года. Ответчик на заседание не явился, предложений не направил. Суд решил удовлетворить иск.

Пока что решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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