Ярославль, , 16:17 — REGNUM Безработица в Ярославской области снизилась с 2,1% в январе 2021 года до 0,95% в декабре. Об этом со ссылкой на данные департамента государственной службы занятости населения региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Центр Службы занятости Yarreg.ru

В начале года на учете в органах службы занятости состояли более 13 тысяч граждан, сейчас — 6 тысяч 145 человек. Наименьший уровень безработицы отмечается в городе Переславле, Ярославле и Ярославском районе: 0,48%, 0,59% и 0,79% соответственно. Наибольший — вБрейтовском, Даниловском и Любимскомрайонах: 2,68%, 2,43% и 2,28%.

На данный момент в базе органов службы занятости опубликовано 15 тысяч вакансий. Больше всего в регионе нужны учителя, медики, инженеры, швеи, рабочие, грузчики и операторы машин. Отметим, что в соседней Костромской области ситуация лучше — там работой не заняты всего 0,73% трудоспособных граждан.

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