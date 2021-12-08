Москва, , 14:30 — REGNUM Процедура регистрации медицинских изделий и лекарств в России нуждается в оптимизации. Об этом 8 декабря заявил главный врач ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России Николай Соболев на конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Соболев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По мнению эксперта, существующая система слишком сложная и продолжительная по времени. Особенно остро это обстоятельство бьет по такой отрасли медицины, как офтальмология.

«Отрасль офтальмологии достаточно специфична даже в рамках российского здравоохранения. Это достаточно инновационная сфера, которая технологически очень современная и при этом очень быстро динамирует. У нас технология за пять лет, как правило, обновляется полностью. Поэтому перовое, с чем мы сталкиваемся в рамках сложностей при закупках, поставках — это наш механизм регистрации, как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий. Он настолько сложен, многоэтапен и долог, что к нам приходят с огромной задержкой не только импортные, но и российские медицинские изделия. Это очень большая проблема», — сказал Соболев.

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