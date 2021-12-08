Москва, 8 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Онлайн-встреча лидеров России и США принесла умеренный позитив на российский финансовый рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода, комментируя переговоры Путина и Байдена.

Mil.ru Россия и США

«Последние несколько недель СМИ и Вашингтон рассуждали о последствиях экономических санкций в адрес России, западные СМИ провели колоссальную по объему и охвату аудиторию антироссийскую кампанию, однако многие политики и участники рынка ее просто проигнорировали.

Надежд на качественное нивелирование негатива на рынке пока нет, должны произойти существенные изменения в позициях ведущих держав мира. Российский фондовый и валютный рынок уже давно привыкли к негативу, на этой неделе они демонстрируют околонулевую динамику.

Дальнейшее падение рубля и котировок акций не исключены, но сегодня маловероятны. Рубль на переговоры Путина и Байдена отреагировал укреплением к доллару и сегодня, 8 декабря, продолжает символическое укрепление к американской валюте.

С высокой вероятностью во второй половине декабря доллар может опуститься ниже уровне 73 руб.

России и США есть, что обсудить за пределами политики. Это и «Северный поток — 2», кибербезопасность, борьба с пандемией. Сегодня у лидеров держав разные точки зрения по очень многим вопросам, это проявление глобальных противоречий.

Вот почему открытый обмен мнениями на критические темы очень важен. Диалог нужно продолжать, это фундаментальный позитив для рубля и фондового рынка, рынка облигаций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря состоялся видеосаммит российского и американского президента Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа продолжалась 2 часа 05 минут.

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