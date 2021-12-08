Новосибирск, , 14:21 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 декабря, за сутки зарегистрировано 8538 обращений из-за коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Ponchikov.net

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Отметим, что днём ранее, 7 декабря, за сутки было выявлено 1871 обращение из-за ОРВИ.

При этом в регионе зарегистрировано 85 895 случаев заражения коронавирусом (+399 за сутки), 58 394 пациента выписаны с выздоровлением (+224 за сутки), умерли 3923 человека (+16 за сутки).