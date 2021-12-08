Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Комитет по монетарной политике Нацбанка Грузии решил поднять ставку рефинансирования с 10% до 10,5%. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба кредитного ведомства.

Гавриил Кондратенко. Ананур в Грузии. 1882

В Нацбанке отмечают, что это делается для снижения темпов инфляции, годовой уровень которой к ноябрю составил 12,5%. В связи с этим принято решение поднять ставку рефинансирования, хотя курс грузинского лари остаётся стабильным.

«Рост инфляции для Грузии остаётся одним из главных вызовов последнего периода, — говорится в сообщении, — Субсидии на коммунальные выплаты, которые, как отмечал комитет в предыдущих решениях, внесёт временный дополнительный вклад в показатель годовой инфляции в декабре этого года и в январе-феврале 2022 года».

Напомним, в предыдущий раз Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования с 9,5% до 10% в августе. Тогда это также объяснялось попыткой помешать росту инфляции.

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