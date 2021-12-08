Иркутск, , 14:21 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 8 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 461 266 человек (+12 167 за последние двое суток). Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Вакцинация Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привит 528 302 человека (+5630 за последние двое суток). Повторно привились 86 756 жителей региона (+1396 за последние двое суток).

Как сообщало ИА REGNUM, рамках массовой кампании по вакцинации от коронавируса в Забайкальском крае на 8 декабря привито 55% взрослого населения от необходимого минимума — 80%.

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 вакцинировано 55% населения

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 полностью вакцинированы почти 450 тысяч человек