Салехард, , 14:20 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом, из них семь — среди вахтовых работников. Об этом 8 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 129 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 517 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 8 декабря подтвердили 59 484 случая заражения коронавирусом, вылечились 53 402 человека.

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