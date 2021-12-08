Шегарский район, Томская область, 8 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Останки красноармейца Георгия Смирнова из Томской области, который погиб в боях Великой Отечественной войны на Украине, вернут и захоронят на родине. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

1941 год

Георгий Смирнов родился в 1920 году в посёлке Старково Шегарского района. Принял участие в оборонительных боях начального периода войны, погиб в 1941 году.

Его останки были обнаружены поисковым отрядом «Пошук» у села Пески Житомирской области Украины. 24 октября 2021 года его вместе с останками других бойцов Красной армии, украинские поисковики передали в Россию.

«Торжественно-траурная церемония по передаче останков погибших воинов Красной Армии для дальнейшего захоронения на малой родине пройдет 9 декабря, в День Героев Отечества, в Мытищах Московской области», — отметили в администрации.

В церемонии примут участие родственники погибших воинов, а также представители органов местного самоуправления и Поискового движения России.