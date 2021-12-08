Афины , , 14:25 — REGNUM Катализатором ускоренного развития экономики Греции является туризм. Об этом заявил министр туризма страны Василис Кикилиас Афино-Македонскому информационному агентству 7 декабря.

Греция Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Кикилиас отметил, что, согласно официальным данным, опубликованным независимым статистическим агентством ELSTAT, ВВП страны за третий квартал 2021 года увеличился на 13,4% по сравнению с соответствующим кварталом 2020 года.

Касаясь хода поступлений Кикилиас заявил, что сезон еще не закончился и что доходы от туризма превысили 10 миллиардов евро, что на пять миллиардов больше, чем первоначально прогнозировалось. По словам министра, Греция транслировала миру послание безопасности и доверия посредством соблюдения протоколов здравоохранения и государственной поддержки индустрии туризма, что принесло и продолжает приносить результаты.

«Соглашения, которые мы уже заключаем, а также развитие новых форм туризма в нашей стране, которые укрепляют наш туристический продукт, вселяют в нас оптимизм на 2022 год. Благодаря упорной работе и национальной стратегии в области туризма, несмотря на трудности, мы создадим еще большую добавленную стоимость, с большим доходом, новыми рабочими местами и процветанием для средней греческой семьи», — добавил Кикилиас.