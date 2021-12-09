Лос-Анджелес, США, , 12:02 — REGNUM Полиция завершила работу над делом актёра Арми Хаммера о предполагаемом изнасиловании. Об этом пишет TMZ.

Арми Хаммер Скриншот с YouTube

Результаты своего расследования правоохранительные органы передали окружному прокурору Лос-Анджелеса (США). По данным СМИ, дело «маловероятно» приведёт к предъявлению каких-либо обвинений из-за отсутствия конкретных доказательств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хаммера обвинили в сексуальном насилии, которое якобы произошло в 2017 году. По словам женщины, актёр издевался над ней больше четырёх часов: бил кнутом по ногам и головой об стену.

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