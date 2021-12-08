Москва, , 14:17 — REGNUM Воссоздание Советского Союза сегодня невозможно. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

Административная карта СССР 1989 года

Ранее Нуланд заявила об опасениях США, что Москва может стремиться к воссозданию СССР.

По словам Пескова, Нуланд прекрасно разбирается в тематике, касающейся России и постсоветского пространства.

«Я убежден, что госпожа Нуланд, так же, как и мы, и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — заявил Песков.

Он добавил, что Нуланд знает об интеграционных процессах на пространстве бывшего СССР, в частности, об СНГ, ЕАЭС и Союзном государстве России и Белоруссии.

«Но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может являться», — заключил Песков.

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