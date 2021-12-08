Москва, 8 декабря 2021, 14:17 — REGNUM Воссоздание Советского Союза сегодня невозможно. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

Административная карта СССР 1989 года
Административная карта СССР 1989 года

Ранее Нуланд заявила об опасениях США, что Москва может стремиться к воссозданию СССР.

По словам Пескова, Нуланд прекрасно разбирается в тематике, касающейся России и постсоветского пространства.

«Я убежден, что госпожа Нуланд, так же, как и мы, и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — заявил Песков.

Он добавил, что Нуланд знает об интеграционных процессах на пространстве бывшего СССР, в частности, об СНГ, ЕАЭС и Союзном государстве России и Белоруссии.

«Но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может являться», — заключил Песков.

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