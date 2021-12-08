Сеул, , 14:16 — REGNUM 9 декабря в онлайн-формате состоится бизнес-форум «Южная Корея — Африка», сообщает KBS.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в ходе мероприятия участники обсудят вопросы установления новых деловых отношений и сотрудничества между Южной Кореей и странами Африки.

В организации форума приняли участие Фонд Южная Корея-Африка, министерство иностранных дел Южной Кореи, Африканский союз (AU), Африканский банк развития (AfDB) и Торгово-промышленная палата Южной Кореи.

С приветственной речью на мероприятии выступят: директор Фонда Южная Корея-Африка Ë Ун Ги и второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун, а с поздравительной речью — комиссар по торговле и промышленности Африканского союза Альберт Мучанга и вице-президент торгово-промышленной палаты Южной Кореи У Тхэ Хи.