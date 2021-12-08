Ростов-на-Дону, 8 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. На официальном сайте мэрии Грозного опубликована информация о встрече градоначальника Хас-Магомеда Кадырова и сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. На сопровождающих пресс-релиз фотоснимках и видеокадрах отчётливо видно, что глава администрации донской столицы — поклонник дорогих аксессуаров.

Https://grozmer.ru/ Встреча мэра Грозного и сити-менеджера Ростова-на-Дону

Однако на странице Логвиненко в Instagram опубликованы фотографии, на которых дорогих часов на руке уже не видно. Правда, что-то похожее отражается на столе. Не исключено, что перед публикацией над снимками поработали в фотошопе.

https://www.instagram.com/p/CWyK_jDMaF6/

Как полагает источник интернет-издания «Блокнот Ростов», Алексей Логвиненко в этот день надел швейцарские Breguet Marine 5847BB/12/5ZV, стоимость которых составляет от 2,6 до 3,5 млн рублей.

ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году Логвиненко отчитался о доходах в размере 7 млн 713 тыс. 822,71 рубля, в 2020 году он удвоил свой заработок, задекларировав 14 млн 291 тыс. 85,86 рубля.