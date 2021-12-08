Ижевск, , 14:15 — REGNUM В Удмуртии организована проверка по факту выявления трещин на здании Алнашской средней общеобразовательной школы имени Г.Д. Красильникова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трещины в здании школы микрорайона Якутска Кангалассы ИА SakhaNews

В ходе проверки будут дана оценка соблюдения прав учащихся на охрану жизни, здоровья и безопасности во время учебного процесса. Кроме того, будут установлены причины появления дефектов при эксплуатации здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске в ноябре текущего года из-за аварийного состояния закрыли здание школы №39 на улице Парковой, 18. В школе учились дети с ограниченными возможностями здоровья — с задержкой психического и речевого развития, с диагнозом «аутизм» и дети-инвалиды.