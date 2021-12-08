Махачкала, 8 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Дагестане пойдет под суд директор одной из школ города Махачкалы. Её обвиняют в вымогательстве взятки в крупном размере и мошенничестве, а также служебном подлоге, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Как установлено в ходе следствия, руководитель образовательной организации требовала 300 тыс. рублей от своего заместителя за то, чтобы оставить её на работе в этой должности. Та сначала согласилась и передала 100 тыс. рублей, а потом обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Кроме того, установлен факт хищения денежных средств директором в размере свыше 600 тысяч рублей, которые полагались на стимулирующие выплаты педагогическому составу. В этом обвиняемой оказали помощь привлеченные к преступлению заместители. В их отношении также возбуждено уголовное дело.

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