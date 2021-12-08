Новосибирск, , 14:15 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3990 пациентов, в том числе 48 детей. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 345 человек, на ИВЛ — 57 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Днём ранее, по данным на 7 декабря, в отделениях реанимации находились 342 человека, на ИВЛ — 50 пациентов.

Всего в регионе сделано 3 103 668 тестов на коронавирус.

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