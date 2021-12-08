Афины , , 14:14 — REGNUM Греция подтвердила 7 009 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 7 декабря Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

Греция Xinhuanet.com

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 978 402 случая инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 99 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 18 815 человек.

В общей сложности 697 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 79,8%имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа госпитализированы 405 ковид-пациентов.