Москва, , 14:12 — REGNUM На территории острова Сахалин будет запущен эксперимент по отработке механизмов углеродной нейтральности. Об этом 8 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Сахалин Martin Talbot

Он напомнил, что недавно была утверждена национальная стратегия низкоуглеродного развития на период до 2050 года.

«Теперь по поручению президента мы запускаем на территории Сахалина пилотный эксперимент по отработке механизмов достижения углеродной нейтральности. Этот результат должен быть достигнут уже через четыре года», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что сегодня правительство направит в Госдуму проект соответствующего федерального закона.

В ходе эксперимента планируется использовать «методики и технологии, которые не только помогают сократить выбросы парниковых газов, но и повысить их поглощение».

Будут применяться финансовые и экономические инструменты стимулирования, тестироваться системы учёты выбросов и обращения углеродных единиц. В дальнейшем к эксперименту смогут подключиться и другие субъекты.

Глава правительства отметил важность запускаемого эксперимента, поскольку «от его результатов будет зависеть, как сможем справиться с выходом на углеродную нейтральность в масштабах всей страны».