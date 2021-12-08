Москва, 8 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Сегодня, 8 декабря, в Сочи проходят переговоры президента России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. После переговоров они ответят на вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

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Он уточнил, что сначала Путин и Мицотакис будут беседовать, затем разговор продолжится в формате рабочего завтрака. Но будет новация — они выйдут к прессе и ответят на вопросы журналистов российских и греческих СМИ.

Песков также пояснил, первая часть дня главы российского государства посвящена двусторонним российско-греческим отношениям. Вечером президент отправится в Сириус, где встретится с учеными.

ИА REGNUM ранее сообщало, лидеры двух стран планируют обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества.

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