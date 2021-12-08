Стокгольм, , 14:15 — REGNUM После того, как в СМИ появилось разоблачающее фото министра Швеции по делам госуправления Иды Каркиайнен, отдающей нацистское приветствие, «Социал-демократам» станет гораздо труднее критиковать «Шведских демократов». Об этом 7 декабря в интервью новостному агентству TT заявил политолог Ульф Бьерельд.

Шведские демократы. Логотип

Бьерельд подчеркнул, что в сегодняшней цифровой реальности политикам сложно скрыть свое прошлое.

«Лучше сделать шаг вперед и быть открытым и прозрачным. Ида Каркиайнен этого не сделала», — отметил политолог.

Бьерельд полагает, что скандальное фото нанесло существенный урон по имиджу «Социал-демократов», поскольку раньше именно они больше всех корили «Шведских демократов» за то, что отцами-основателями правой консервативной партии являлись открытые нацисты.

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