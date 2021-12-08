Минск, , 14:10 — REGNUM Документы на экстрадицию подозреваемой по уголовному делу о создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти направила России Белоруссия. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба белорусского Следственного комитета.

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«Во время возбуждения уголовных дел подозреваемая находилась за границей. Во взаимодействии с правоохранителями Российской Федерации 1 ноября этого года она задержана в Санкт-Петербурге. В настоящее время направлены документы на ее экстрадицию», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по информации белорусских следователей, с сентября 2020 по ноябрь 2021 года 24-летняя жительница Витебска являлась администратором трех Телеграмм-каналов.

Кроме того, указывается, что в них она, совместно с другими лицами, собирала и размещала в каналах персональную информацию людей, а также публиковала сообщения, где содержались «призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинения в совершении преступлений».

Помимо того, отмечается, что в отношении задержанной в Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела за разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц, клевету, незаконные действия в отношении персональных данных другого лица, призывы к захвату государственной власти и насильственному изменению конституционного строя страны. Также ее обвиняют в создании экстремистского формирования и руководстве им.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что страны Запада своим санкционным давлением на Белоруссию делают попытки спровоцировать новую волну антиправительственных протестов в республике.