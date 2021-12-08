Стокгольм, , 14:13 — REGNUM Вечером 6 декабря шведские СМИ опубликовали фото министра Швеции по делам госуправления Иды Каркиайнен, на котором она в подростковом возрасте, сидя на кухне, отдает нацистское приветствие. На следующий день политик на странице в соцсети Facebook сообщила, что решила дистанцироваться от любых «расистских» взглядов.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

По словам Каркиайнен, она «полностью дистанцируется от всех форм расистских символов и выражений власти белых».

Министр также отметила, что ей следовало занять более четкую позицию, когда ранее в интервью ее спросили, почему флаг американских конфедератов висит в комнате ее сожителя.

«Я всегда была уверена в своих ценностях равноценности всех людей, борющихся против расизма. Это могут подтвердить все, кто меня знает», — написала Каркиайнен.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Швеции прокомментировала нацистское приветствие своего министра