Новосибирск, , 14:09 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 декабря, за сутки выявлено 399 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 395 случаев.

Коронавирус Minzdrav.orb.ru

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«Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 74 года, 79 лет, 80 лет и женщины в возрасте 57 лет, 66 лет, 75 лет, 75 лет, 77 лет, 79 лет, 80 лет, 83 года, 83 года, 84 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе умерли 3923 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 85 895 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 9270 детей; 58 394 пациента выписаны с выздоровлением (+224 за сутки).