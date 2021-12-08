Манагуа , , 20:06 — REGNUM Согласно опубликованному 8 декабря отчету организации CIVICUS Monitor, занимающейся наблюдением за состоянием гражданских свобод по всему миру, Никарагуа сменила свой статус с «репрессивного государства» на «закрытое». Этот статус свидетельствует о наихудшем правовом положении населения страны. Помимо Никарагуа, «закрытыми» CIVICUS Monitor считает Кубу, Китай, Египет, Алжир, Белоруссию, отдельные страны Центральной Африки, Юго-восточной Азии, а также Ближнего Востока и Аравийского полуострова.

Организация отслеживает положение основных свобод в странах, задержания и исчезновения оппозиционных лидеров, случаи криминализации общественных организаций и нападения на СМИ. Ее статистикой часто пользуются на заседаниях ООН.

«Никарагуа приняла ряд репрессивных законов, позволивших властям подавлять гражданское общество, прессу и оппозицию, а также открыли путь к незаконным выборам, свидетелями которых мы стали в ноябре, когда семь кандидатов от оппозиции оказались в тюрьме» — комментирует Дебора Леау, исследователь гражданского пространства Америки в CIVICUS.

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