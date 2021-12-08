Москва, , 14:13 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с бизнесменами состоится 17 декабря в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 8 декабря журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее об участии президента в дискуссии на съезде РСПП рассказал глава организации Александр Шохин — в прошлом министр экономики и вице-премьер РФ. Шохин заявил также, что Путин выступит на съезде 17 декабря, и Песков подтвердил его слова.

«Да, могу подтвердить. Президент приедет на съезд, да», — сказал пресс-секретарь президента.

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