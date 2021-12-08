Стокгольм, 8 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. 8 декабря прокуратура Швеции приняла решение закрыть предварительное расследование в отношении министра инфраструктуры Тумаса Энерота. Об этом сообщил телеканал SVT.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

После съезда партии «Социал-демократов» в Гётеборге Тумаса Энерота обвинили в том, что он прикоснулся к интимному месту коллеги. Инцидент произошел в гостиничном номере 6 ноября.

Энерот ранее писал редакции SVT Nyheter об инциденте в гостиничном номере и объяснил, что прикосновение произошло непреднамеренно, и что он извинился перед женщиной.

До момента поступления официального заявления на Энерота в прокуратуру, инцидент также стал предметом внутреннего расследования партии. Тогда «Социал-демократы» посчитали, что злого умысла со стороны министра не прослеживалось, к аналогичному мнению пришла прокуратура.