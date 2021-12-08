Кишинёв, , 14:06 — REGNUM В Молдавии выдвинутый партией «Патриоты Молдавы» кандидат на пост мэра города Бельцы Николай Кирильчук не будет отказываться от участия во втором туре голосования. Об этом лидер партии Михаил Гарбуз 8 декабря сообщил румынскому новостному порталу Deschide.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Кирильчук в ходе выборов получил 1,25% голосов и занял пятое место, но кандидата от партии «Шор» Марину Таубер, занявшую первое место, сняли с выборов. Ещё двое заявили, что не будут участвовать в выборах.

«Если избирательные органы подтвердят возможность нашего участия во втором туре выборов в Бельцах, то мы будем участвовать», — сказал Гарбуз.

Напомним, ранее о снятии своих кандидатур на пост мэра Бельц заявили член правящей партии «Действие и солидарность» Борис Макоч и член Партии социалистов Александр Нестеровский. Нестеровский призвал всех бойкотировать «позорные и незаконные» выборы, так как он не согласен со снятием Таубер. Занявший второе место независимый кандидат Николай Григоришин сказал, что не будет снимать кандидатуру.

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