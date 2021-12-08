Москва, 8 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве осужденных на длительные свидания, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Закрепляется право на длительные свидания с родственниками и иными лицами, устанавливается порядок замены этого права правом на краткосрочное свидание или телефонный разговор в отношении осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленные в следственном изоляторе (СИЗО), либо переведенные в СИЗО из указанных исправительных учреждений для участия в следственных действиях в качестве подозреваемого, обвиняемого или участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого.

Также конкретизируются положения, регламентирующие право на краткосрочные и длительные свидания данной категории осужденных.

Изменения вводятся в рамках исполнения постановления Конституционного суда РФ от 28 декабря 2020 г.