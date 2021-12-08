Омск, , 14:05 — REGNUM Омские автоинспекторы помогли жителю Омской области, который не остановился по их требованию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, на 25 км автодороги «Омска — Нижняя Омка» правоохранители обратили внимание на грузовой «ГАЗель».

Прапорщик полиции Даурен Баянов и младший сержант полиции Данияр Тюленбаев помогли экстренно доставить роженицу в роддом Управление МВД по Омской области

Водитель не отреагировал на требование остановиться и продолжил движение. Инспекторы пустились в погоню. Однако через некоторое время грузовик остановился, из него выбежал взволнованный мужчина, рассказав, что в салоне находится его дочь, у которой начинаются роды.

«Чтобы как можно быстрее доставить девушку в перинатальный центр, автоинспекторы приняли решение пересадить ее вместе с мамой в патрульный автомобиль. По дороге молодая женщина теряла сознание, её самочувствие ухудшалось», — отметили в ведомстве.

По пути сотрудники ГИБДД связались с ближайшим роддомом, предупредив, что они скоро подъедут с роженицей. К приезду их уже ждали медики, которые помогли девушке. В результате на свет появился здоровый мальчик. Как отмечается, инспекторы встретят молодую мать с ребёнком при выписке из роддома.

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