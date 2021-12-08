Москва, , 14:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об оперативном возбуждении уголовного дела по экономическим преступления в сфере государственного оборонного заказа, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Госдума

Устанавливается, что если предметом преступления являются денежные средства, иное имущество, выделенные в целях реализации государственного оборонного заказа, национальных проектов или закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, то уголовное дело по признакам состава любого из преступлений, предусмотренных главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях», может быть возбуждено вне зависимости от наличия заявления руководителя организации о возбуждении уголовного дела или его согласия на возбуждение уголовного дела.

Ряд парламентариев в ходе дискуссии высказали опасения в связи с возможными злоупотреблениями нормой.

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