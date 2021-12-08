Богота, , 14:05 — REGNUM Генеральный секретарь Колумбийской коммунистической партии Хайме Кайседо назвал сегодня важным решение Национального избирательного совета страны о восстановлении юридического статуса этой политической силе. Об этом пишет Prensa Latina.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На пресс-конференции он отметил историческую борьбу коммунистов в Колумбии за создание общества с большей справедливостью и правами для всех.

Он напомнил, что в ходе этих исторических усилий активисты были заклеймены позором, подверглись преследованиям, а многие члены партии были убиты.

В связи с этим 26 мая Специальная юрисдикция по вопросам мира (JEP) аккредитовала Колумбийскую коммунистическую партию в качестве жертвы вооруженного конфликта, поскольку в период с 1958 по 2016 годы она понесла ущерб от событий, в результате которых пострадали 1200 ее членов.