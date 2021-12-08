Вашингтон, 8 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Новый аниме-фильм Bubble режиссёра «Атаки титанов» и «Тетради смерти» Тетсуро Араки похож на видеоигру Mirror's Edge, как если бы её действие происходило в постапокалиптическом мире. Об этом 8 декабря заявил в своей статье автор портала Kotaku Кей Майк Фэйи.

Фигурка в стиле аниме

Потоковый сервис Netflix 7 декабря 2021 года опубликовал тизер-трейлер будущего фильма. Действие аниме происходит в альтернативном Токио, который оказался отрезан от остального мира после того, как в городе стали появляться странные пузыри, нарушающие гравитацию. В центре повествования находится группа молодых людей, которые потеряли своих близких. Им приходится участвовать в командных сражениях, в которых требуется применять навыки паркура.

Напомним, премьера Bubble состоится на сайте Netflix 28 апреля 2022 года. Реализацией проекта занимается анимационная студия Wit.