Черкесск, 8 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Глава Карачаево-Черкесии порадует подарками к Новому году около 30 тыс. детей. По сложившейся за несколько лет традиции получат сладкие наборы все учащиеся начальной школы, а также дети, особо отличившиеся в учебе, спорте и творчестве, и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сообщили 8 декабря в пресс-службе руководителя республики.

Pexels Подарки

Так, подарки от главы региона Рашида Темрезова будут вручены 26 817 ученикам 1−4 классов, почти двум тысячам воспитанников социальных учреждений и детям с ограниченными возможностями здоровья и 600 учащимся, добившимся значительных результатов в учебе, спорте, искусстве и культуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году новогодние подарки от главы республики Рашида Темрезова получили более 28 тыс. детей, в 2019 году — более 14 300 детей.

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